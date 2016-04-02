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سقوط "بطوط" وبحوزته 1000 قرص مخدر فى الوراق

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سقوط "بطوط" وبحوزته 1000 قرص مخدر فى الوراق سقوط "بطوط" وبحوزته 1000 قرص مخدر فى الوراق
ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عاطل شهرته "بطوط"، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازته 1000 قرص مخدر بمنطقة الوراق، تم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

أكدت تحريات الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة الوراق إتجار المتهم "محمد.ج" وشهرته "بطوط" بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة القسم.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن النقيبان أحمد صبحى وعمرو عطيتو من القبض على المتهم وبحوزته 1000 قرص مخدر، اعترف بحيازتها للإتجار بها، تحرر محضر بالواقعة وأحاله العقيد إيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة إلى النيابة للتحقيق.


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