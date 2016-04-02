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سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالأزبكية

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سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالأزبكية سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالأزبكية
تمكنت قوات الأمن بالقاهرة، من إلقاء القبض على تشكيل عصابى، تخصص فى سرقة المواطنين بمنطقة الأزبكية، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة الأزبكية بلاغا من "بدوى.ح" موظف ومقيم بمدينة قليوب، بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام شخصين يستقلان دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" قاما بخطف حقيبة يده وبداخلها مبلغ مالى 15 ألف جنيه وفرا هاربين، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4270 لسنة 2016م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأسفرت جهود البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من، "إسلام.ب" عاطل ومقيم مركز منشأة القناطر و"أشرف.س" عاطل، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما حال استقلالهما دراجة بخارية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة، وأضافا بتكوينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة حقائب المواطنين، تم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى 10 آلاف جنيه وهاتف محمول وسلسلة ذهبية، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية، وأقرا بأن السلسلة الذهبية والهاتف المحمول من متحصلات الحادث وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة، تحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية وتولت النيابة العامة التحقيق.


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