القبض على عاطل بحوزته 3 أسلحة نارية وذخيرة بالوراق

نجحت مباحث الجيزة فى القبض على تاجر أسلحة نارية بالوراق، لحيازته 3 أسلحة نارية وعدد من الطلقات بالوراق، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

كشفت تحريات الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، تفيد حيازة "إسلام.ع" عاطل لأسلحة نارية نارية للاتجار بها، وبإعداد كمين له تم القبض عليه وبحوزته طبنجة وفردين خرطوش وعدد من الطلقات.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

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