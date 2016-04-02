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محافظ الأقصر يشهد احتفلات الأورمان بيوم اليتيم بحضور 1500 طفل

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محافظ الأقصر يشهد احتفلات الأورمان بيوم اليتيم بحضور 1500 طفل محافظ الأقصر يشهد احتفلات الأورمان بيوم اليتيم بحضور 1500 طفل

مراسل ONA

شهد الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، أمس الجمعة، إحتفالية يوم اليتيم لعام 2016 ، والتى نظمتها جمعية الأورمان بالتنسيق مع مديرية الشئون الإجتماعية ، وذلك بحضور العميد إبراهيم كمال مدير مشروعات الأورمان بالأقصر .

وتم تجميع 1500 طفل يتيم من أبناء المحافظة بنادى المدينة المنورة، وتقديم العروض الفنية والهدايا والألعاب وتنظيم ماراثون رياضى للأطفال، تم خلاله توزيع الميداليات والملابس الرياضية على الفائزين .

كما تم زفاف جماعى لـ «5»عرائس أيتام، وتسليمهم مبلغ 5000 جنيه لكل عروسة، وتسليم مساعدات زواج لـ«10» عرائس أيتام من أبناء الأقصر بواقع مبلغ 5000 جنيه لكل عروسة .

وتم تكريم «5» أمهات مثاليات، وتكريم «10» أطفال أيتام متفوقين علمياً ، و «10» أطفال من حفظة القرآن الكريم ، و «5» من المعاقيين الحاصلين على بطولات رياضية .

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