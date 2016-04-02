محافظ الأقصر يشهد احتفلات الأورمان بيوم اليتيم بحضور 1500 طفل

مراسل ONA

شهد الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، أمس الجمعة، إحتفالية يوم اليتيم لعام 2016 ، والتى نظمتها جمعية الأورمان بالتنسيق مع مديرية الشئون الإجتماعية ، وذلك بحضور العميد إبراهيم كمال مدير مشروعات الأورمان بالأقصر .

وتم تجميع 1500 طفل يتيم من أبناء المحافظة بنادى المدينة المنورة، وتقديم العروض الفنية والهدايا والألعاب وتنظيم ماراثون رياضى للأطفال، تم خلاله توزيع الميداليات والملابس الرياضية على الفائزين .

كما تم زفاف جماعى لـ «5»عرائس أيتام، وتسليمهم مبلغ 5000 جنيه لكل عروسة، وتسليم مساعدات زواج لـ«10» عرائس أيتام من أبناء الأقصر بواقع مبلغ 5000 جنيه لكل عروسة .

وتم تكريم «5» أمهات مثاليات، وتكريم «10» أطفال أيتام متفوقين علمياً ، و «10» أطفال من حفظة القرآن الكريم ، و «5» من المعاقيين الحاصلين على بطولات رياضية .