الطرق والكباري تنفي وجود انهيار بجسم كوبري قرية «نمرة البصل»

نفت الهيئة العامة للطرق والكباري وجود أي انهيار بجسم كوبري قرية “نمرة البصل” التابعة لمركز المحلة الكبرى، مؤكدة أن الكوبري بحالة سليمة ومفتوح لكافة أنواع المركبات القادمة من وإلى كفر الشيخ.

وذكرت الهيئة – في بيان لها اليوم – أن ما حدث هو انزلاق الطوب الدبش عندما اصطدم لودار أثناء رفعه لمخلفات وروث متواجدة ومنتشرة بجوار جدار البلاطة الانتقالية عند تلاقى الكوبرى بالطريق فى الاتجاه لكفر الشيخ مما أدى إلى انزلاق ما يقارب ٣٥ متر مكعب من طوب الدبش.

وقامت الهيئة العامة للطرق والكبارى على الفور بالتنسيق مع الشركة المنفذة بترميم وإصلاح جدار الكوبرى، كما قامت بتدعيم أسفل الجدار بحاجز خرسانى كإجراء وقائى لحماية جدار الكوبرى بتكلفة 3 آلاف جنيه.

وأكدت الهيئة أنها حررت محضرا بالواقعة.. كما تؤكد عدم وجود تلفيات للمنازل المجاورة أو وجود إصابات بين الأهالى