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مصر تصوت لصالح قرار مجلس الأمن بشأن الأوضاع في بوروندي

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مصر تصوت لصالح قرار مجلس الأمن بشأن الأوضاع في بوروندي مصر تصوت لصالح قرار مجلس الأمن بشأن الأوضاع في بوروندي

وزارة الخارجية – أرشيفية

صوتت لصالح القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع الليلة الماضية بتوقيت نيويورك بشأن الأوضاع في بوروندي.

وأعرب السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، في بيانه عقب التصويت، عن ترحيب مصر بالقرار، والذي جاء حصيلة لمشاورات بناءة تعكس الأهمية التي يوليها كافة أعضاء المجلس للوضع في بوروندي ورغبتهم في التوصل لأفضل السبل لمعاونة بوروندي على تجاوز ما تواجههه من مصاعب سياسية وأمنية وإنسانية.

وأضاف أبو العطا أن القرار يبني على التطورات الإيجابية التي شهدتها الفترة الماضية، بما في ذلك الجهود التي تقوم بها البوروندية لتحسين الأوضاع، فضلاً عن الجهود البناءة التي بذلها العديد من الشركاء الدوليين والتي تمثلت في الزيارات الهامة التي قام بها كل من سكرتير عام الأمم المتحدة، ووفد الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى، ولجنة بناء السلام إلى بوروندي خلال شهر فبراير، وقبل ذلك الزيارة التي قام بها أعضاء مجلس الأمن في يناير الماضي.

وأوضح أبو العطا أن مصر تنظر إلى القرار باعتباره خطوة هامة وبناءة، تؤكد دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للجهود التي تهدف للتوصل إلى حل سياسي من خلال دور الاتحاد الأفريقي والوساطة التي يقوم بها تجمع شرق أفريقيا لتدشين حوار وطني بورندي جاد وشامل، كما أن القرار يضع الأساس لتعزيز دور الأمم المتحدة في العمل مع الشركاء الإقليميين وتقديم الدعم للحوار الوطني، فضلاً عن العمل مع السلطات البوروندية والأطراف الوطنية لمعالجة ما تواجههه من تحديات بما في ذلك على صعيد الأمن وسيادة القانون.

وأكد أن مصر تعتزم مواصلة العمل مع كافة أعضاء مجلس الأمن، لتنفيذ هذا القرار والبناء عليه لمواصلة الانخراط الإيجابي من جانب الأمم المتحدة مع بوروندي لتخطي المصاعب الحالية، واستعادة الأمن والاستقرار، والعودة إلى مسار التنمية وبناء السلام، بالتعاون مع كافة شركاء بوروندي الثنائيين وعلى المستوى متعدد الأطراف.

أ ش أ

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