وزيرة التضامن: ضبط 96 من سائقى حافلات المدارس لثبوت تعاطيهم المخدارت

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى الحافلات المدرسية، تواصل عملها دون توقف.

وقالت وزيرة التضامن، أنه بالكشف على 1123 سائقا فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس ، من بداية الفصل الدراسى الثانى وحتى الآن، وتبين تعاطى 96 سائقا للمواد المخدرة بنسبة 8.5% من إجمالى من تم الكشف عليهم .

وأضافت غادة والى فى تصريحات اليوم، أن اللجنة قامت بالكشف على 291 سائقًا فى محافظة القاهرة ، وجاءت نتيجة الكشف عن وجود 21 حالة إيجابية أبرزهم تعاطى ترامادول وحشيش، وتعاطى متعدد "حشيش وترامادول" و هيروين بنسبة تعاطى 7.2% ، وكذلك الكشف على 303 سائقا فى محافظة الجيزة، وتبين وجود 50 حالة إيجابية بنسبة 16.5 %، تمت إحالة المتهمين للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تم الكشف على 345 سائقا بمحافظة القليوبية، وتبين تعاطى 8 حالات للمخدرات ومنشطات جنسية بنسبة تعاطى 2.3%، وكذلك الكشف على 142 سائق بمحافظة الإسكندرية، وتبين وجود 17 حالة إيجابية منهم 4 حالات يتعاطون الهيروين بإحدى المدارس بنسبة 12%، فى حين تم الكشف على 42 سائق بمحافظة السويس، دون وجود أى حالات إيجابية.

ولفتت وزيرة التضامن، إلى استمرار الكشف على السائقين جنائيا، بالتنسيق مع أقسام الشرطة، بعد اكتشاف وجود بعض السائقين الذين يعملون فى المدارس وعليهم أحكام قضائية، حيث يتواجد أحد ضباط أقسام الشرطة مع لجنة الكشف على السائقين للحصول على البيانات، والتأكد من عدم وجود أحكام على السائقين، خاصة فى ظل تعاقد بعض المدارس مع شركات خاصة للاستعانة بالسائقين لاستقلال الطلاب وعدم تحققهم من الصحف الجنائية لهم.

وأضافت غادة والى ، أن الخط الساخن "08002200022" الخاص يواصل تلقى شكاوى الأهالى والأسر بشأن اشتباههم فى تعاطى سائقى أتوبيسات المدارس للمخدرات، تواصل استقبال المكالمات للتعامل مع أى سائق يثبت تعاطيه للمخدرات ، لافته إلى أن حملات الكشف العشوائى على سائقى حافلات المدارس ستظل مستمرة، وذلك للتأكد من عدم تعاطى السائقين للمخدرات، و أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات مجلس الوزراء منذ العام الماضى، بضرورة تكثيف حملات الكشف على المخدرات بين سائقى حافلات المدارس، لحماية الأطفال من الحوادث.

وزارة الأوقاف تواصل تدريب أئمتها على مكافحة وعلاج الإدمان.