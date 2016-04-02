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إصابة شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب قطاع غزة

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إصابة شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب قطاع غزة إصابة شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب قطاع غزة

>أصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق رفح جنوبى قطاع غزة، فيما تعرض مركب صيد بعرض البحر للاحتراق جراء تعرضه لقصف إسرائيلى.

وذكرت مصادر محلية أن شابين أصيبا الليلة الماضية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى المتمركز على الشريط الحدودى الفاصل أثناء تواجدهما فى المنطقة القريبة من مطار غزة الدولى المدمر شرقى رفح، وأشارت إلى أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، واصفة حالتيهما بـ"الطفيفة".

فى السياق ذاته، أطلقت زوارق الاحتلال النار بشكل مكثف على مراكب الصيادين قبالة سواحل رفح مما تسبب باحتراق مركب صيد.
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