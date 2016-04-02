دراسة توصى الناجيات من سرطان الثدى بالصوم 13 ساعة ليلا لمنع عودة المرض

أوصت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من كلية الطب بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، السيدات اللائى شفين من مرض سرطان الثدى بالصوم 13 ساعة خلال الليل، لمنع انتكاسة المرض والحد من فرص إصابتهن به مرة أخرى.

وشملت الدراسة - التى نشرت نتائجها مؤخرا المجلة الطبية الشهيرة "JAMA Oncology" - 2413 سيدة، تتراوح أعمارهن بين 27 و70 عاما، وكشفت النتائج أن الامتناع عن الأكل لمدة 13 ساعة خلال الليل والتوقف عن أكل الوجبات الخفيفة أثناء هذه الفترة يحد من فرص معاودة الإصابة بسرطان الثدى بنسبة الثلث تقريبا.

وفسر الباحثون هذه المخاطر بأن الأكل خلال الليل يساهم فى إحداث اضطرابات بالنوم ورفع مستويات الهيموجلوبين السكرى (السكر التراكمى)، وبالتالى رفع مستويات سكر الدم، وهى من العوامل المعروفة فى رفع خطر الإصابة بسرطان الثدى، بينما يساهم الصيام أثناء النوم فى مكافحة الالتهابات ومقاومة زيادة الوزن واضطرابات التمثيل الغذائى.

وأوصى الباحثون السيدات الناجيات من سرطان الثدى بعدم تناول العشاء فى وقت متأخر من الليل، وتجنب الإفطار فى ساعة مبكرة من اليوم.

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