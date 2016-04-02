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حبس عامل لحيازته 40 قطعة حشيش بسوهاج

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حبس عامل لحيازته 40 قطعة حشيش بسوهاج حبس عامل لحيازته 40 قطعة حشيش بسوهاج
أمر كريم الخطيب وكيل نيابة مركز سوهاج وسكرتارية طه محمد عثمان، بحبس المتهم "على .أ.ع" 28 سنة عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز.

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج، بقيام المتهم بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز، وترويجها على عملائه وزبائنه من المتعاطين وراغبى الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 40 قطعة من الحشيش كانت معدة للبيع.

وبمواجهة المتهم عما أسفرت عنه التحريات، اعترف بالاتجار فى الحشيش، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام ومصادرة المضبوطات.


>حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة والحشيش بسوهاج
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