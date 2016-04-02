ضبط 3 تشكيلات لسرقة تليفونات المحمول و7 أسلحة نارية بكفر الشيخ

تمكنت مباحث قسم أول كفر الشيخ برئاسة المقدم أحمد سكران رئيس المباحث ومعاونيه تحت إشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط 76 سلاحا أبيض، و7 أسلحة نارية ، و3 تشكيلات عصابية لسرقة تليفونات المحمول من المارة ومن العيادات والمستشفيات.

وبمواجهة المتهمين أمام المقثدم أحمد سكران رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ، اعترف أعضاء التشكيلات العصابية بـ 30 واقعة سرقة محمول من العيادات الخاصة والمستشفيات بالمغافلة، وتحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة .

مدير أمن كفر الشيخ يعتمد حركة تنقلات داخلية

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