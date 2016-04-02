ضبط 199 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية فى حملة أمنية بأسوان

شن ضباط إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان اليوم، حملة مكبرة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

أسفرت الجهود عن ضبط هاربين من تنفيذ عقوبات خاصة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز محافظة أسوان.

وتم ضبط المحكوم عليه "محمد . ع" مقيم دائرة مركز دراو والمطلوب ضبطه فى جناية مخدرات بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بجلسة 25 نوفمبر الماضى، وضبط المحكوم عليه " عبد الموجود . ر " والمطلوب ضبطه فى جناية إحداث عاهة مستديمة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بجلسة 12 مارس الماضى .

كما تم ضبط المحكوم عليه "سعيد. أ" مقيم دائرة مركز نصر النوبة والمطلوب ضبطه فى جناية تزوير بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات بجلسة 20 مارس الماضى .

وكان من نتائج الحملة ضبط 85 هاربا من جنح الحبس الجزئى و36 هاربًا من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت الحملة عن ضبط 44 صادر ضدهم أحكام بالغرامات و31 محكوم عليهم فى جنح المخالفات بإجمالى مبالغ محصلة 2340 جنيها.

تم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة لاتخاذ إجراءات تنفيذ هذه الأحكام .

كما تمكن ضباط مباحث أسوان اليوم من ضبط عاطل متلبسا بحيازة أسلحة نارية وطلقات حية وكمية من المواد المخدرة أثناء قيادته سيارة بدون لوحات معدنية بدائرة مركز دراو، حيث تم تحرير المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان إخطارا يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دراو عقب تقنين الإجراءات .

وتم ضبط المتهم "جمال . ا"، 42 سنة عاطل ومقيم دائرة المركز وبحيازته قطعتين سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 مللى، وطلقتين من نفس عيار السلاح المضبوط وسلاح نارى عبارة عن فرد روسى محلى الصنع، وثلاث طلقات من نفس العيار وقطعة من جوهر الحشيش المخدر وزنت 200 جرام، وكمية من مادة الأفيون المخدر وزنت 50 جراما و50 قرص مخدر لعقار التامول ومبلغ 1900 جنيه.

بمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ من متحصلات البيع والسيارة لتسهيل ترويج تجارته غير المشروعة حسبما أفادت الشرطة .

تم تحرر عن ذلك المحضر رقم 778 لسنة 2016 م إدارى مركز دراو، وجارى عرض المتهم على نيابة المركز للتحقيق .

ضبط 224 هارباً من تنفيذ أحكام قضائية فى حملة أمنية بأسوان

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