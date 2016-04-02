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تجديد حبس عاطل 15 يوما لاتهامه بسرقة محل بقالة فى سوهاج

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تجديد حبس عاطل 15 يوما لاتهامه بسرقة محل بقالة فى سوهاج تجديد حبس عاطل 15 يوما لاتهامه بسرقة محل بقالة فى سوهاج
قررت محكمة جنح مركز سوهاج وسكرتارية ياسر سعد، تجديد حبس المتهم "عبد العال.ر.ع" عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة محل بقالة الخاص بالمجنى عليه "هانى.ك.أ" ليلا.

بدأت الواقعة عندما تلقى المقدم محمود الشريف رئيس مباحث مركز سوهاج بلاغا من المجنى عليه مفاده أنه أثناء توجهه إلى محل بقالة الخاص به بدائرة المركز فوجئ بسرقته والاستيلاء على ما بداخله، وبعد إجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم وتم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بالسرقة وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها الى 15 يوما .


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