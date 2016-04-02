طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على بقية أنحاء الجمهورية نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
>طقس الغد مائل للحرارة بالجمهورية معتدل بسواحل الشمال و شبورة بأغلب الأنحاء
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج على البحر المتوسط من متر إلى متر ونصف، والرياح سطحية شمالية شرقية، أما البحر الأحمر فالموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح سطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
> الصغرى- العظمى
>
القاهرة15 30
الإسكندرية15 24
مطروح11 22
بورسعيد16 24
دمياط15 23
بلطيم14 24
الإسماعيلية14 31
السويس15 31
العريش10 28
نخل9 29
طابا16 28
الطور15 26
مرسى علم16 32
الغردقة15 29
شرم الشيخ20 29
رفح9 27
كاترين9 23
سيوة14 28
المنيا12 31
الفيوم14 31
رأس سدر14 30
أبوسمبل16 34
وسط الدلتا15 29
أسيوط10 32
سوهاج12 33
الأقصر14 35
أسوان16 35
شلاتين19 31
حلايب21 27
الوادى الجديد15 32
قنا16 34
نويبع19 31
السلوم12 32 .
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>طقس الغد مائل للحرارة بالجمهورية معتدل بسواحل الشمال و شبورة بأغلب الأنحاء