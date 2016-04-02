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طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على معظم الأنحاء

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طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على معظم الأنحاء طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على معظم الأنحاء
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على بقية أنحاء الجمهورية نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج على البحر المتوسط من متر إلى متر ونصف، والرياح سطحية شمالية شرقية، أما البحر الأحمر فالموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح سطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :
> الصغرى- العظمى
>

القاهرة

15 30

الإسكندرية

15 24

مطروح

11 22

بورسعيد

16 24

دمياط

15 23

بلطيم

14 24

الإسماعيلية

14 31

السويس

15 31

العريش

10 28

نخل

9 29

طابا

16 28

الطور

15 26

مرسى علم

16 32

الغردقة

15 29

شرم الشيخ

20 29

رفح

9 27

كاترين

9 23

سيوة

14 28

المنيا

12 31

الفيوم

14 31

رأس سدر

14 30

أبوسمبل

16 34

وسط الدلتا

15 29

أسيوط

10 32

سوهاج

12 33

الأقصر

14 35

أسوان

16 35

شلاتين

19 31

حلايب

21 27

الوادى الجديد

15 32

قنا

16 34

نويبع

19 31

السلوم

12 32 .

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