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الرئيس الموريتانى يصل القاهرة اليوم فى زيارة تستغرق يومين

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الرئيس الموريتانى يصل القاهرة اليوم فى زيارة تستغرق يومين الرئيس الموريتانى يصل القاهرة اليوم فى زيارة تستغرق يومين
يصل الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، اليوم السبت، إلى القاهرة فى زيارة دولة تستغرق يومين، وفقا لما أكدته صحيفة "الطوارئ" الموريتانية.

وذكرت الصحف الموريتانية أن هذه الزيارة الرسمية تعتبر أول زيارة يؤديها رئيس موريتانيا لمصر منذ أكثر من أربعين عاما، مشيرة إلى أن الموريتانيين ينتظرون بفارغ الصبر زيارة الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى القاهرة لدفع علاقات التعاون بين البلدين، خصوصا فى الجانب الاقتصادى .

وأشارت الصحف، إلى أن الجانب الموريتانى يسعى إلى توقيع اتفاقية فى المجال الزراعى، يعول من خلالها على تطوير زراعتهم من خلال نقل خبرات مصرية إلى الجنوب الموريتانى .


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