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ننشر استقالة مدير الدعوة والإعلام بـ"أنصار السنة" اعتراضا على دعم الإخوان

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ننشر استقالة مدير الدعوة والإعلام بـ"أنصار السنة" اعتراضا على دعم الإخوان ننشر استقالة مدير الدعوة والإعلام بـ"أنصار السنة" اعتراضا على دعم الإخوان
تقدم الشيخ عادل السيد مدير عام الدعوة والإعلام بجمعية أنصار السنة المحمدية، باستقالة مكتوبة ومسببة لإدارة الجمعية، حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، وذلك قبيل انعقاد عمومية الجمعية اليوم الأحد، لمناقشة الموازنة العامة للعام المالى، للمركز العام والأفرع.

وانتقد مدير الدعوة والإعلام، المستقيل، دعم رئيس الجمعية للرئيس المعزول محمد مرسى، ومواجهة مؤسسات الدولة، وتسييس الجمعية، والدفع بها فى اتجاه تيارات سياسية معينة، وتخليها عن أدوارها التى كانت تتسم بالانحياز فقط للدعوة، واتجاهها إلى تلميع شخصيات بعينها معروفة بتوجهات معينة، حيث أرفق الاستقالة ببعض الأوراق والبيانات الصحفية التى دعمت موقف الإخوان ضد الدولة، والتى اشتركت فيها الجمعية باشتراك رئيسها عبد الله شاكر، كممثل بهيئة الحقوق والإصلاح الإخوانية والداعمة للرئيس المعزول محمد مرسى، حيث تقدم بالاستقالة المسببة عدة مرات ورفضت.

الشيخ عادل السيد مدير عام الدعوة والإعلام بجمعية أنصار السنة المحمدية (1)

الشيخ عادل السيد مدير عام الدعوة والإعلام بجمعية أنصار السنة المحمدية (2)

الشيخ عادل السيد مدير عام الدعوة والإعلام بجمعية أنصار السنة المحمدية (3)

الشيخ عادل السيد مدير عام الدعوة والإعلام بجمعية أنصار السنة المحمدية (4)

الشيخ عادل السيد مدير عام الدعوة والإعلام بجمعية أنصار السنة المحمدية (5)


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