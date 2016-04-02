مجدى العجاتى:البرلمان تسلم مشروع الموازنة.. والرئيس يعتمد لائحة النواب اليوم

أعلن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، تسلم مجلس النواب مساء أول أمس، الخميس، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2016 / 2017 بعد اعتمادها من الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الميعاد المحدد لها دستورياً.

وأضاف "العجاتى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم، تعقيباً على سؤاله حول آليات مناقشة البرلمان لمشروع الموازنة، أنه يتوقع أن يعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب اليوم، لتصدر فى الجريدة الرسمية، بما يمكن البرلمان من تشكيل اللجان النوعية وإجراء الانتخابات بها، ليشرع فى مناقشة مشروع الموازنة داخل لجنة الخطة والموازنة.

وتابع العجاتى، أن الحكومة أحالت عدد من مشروعات القوانين خلال الفترة السابقة، من بينها مشروع قانون القيمة المضافة.

مجدى العجاتى: 5 وزراء يحضرون لجان مناقشة بيان الحكومة غدًا بالبرلمان

>