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القوات الليبية: السيطرة على مواقع جديدة بمصنع الأسمنت آخر معاقل "داعش"

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القوات الليبية: السيطرة على مواقع جديدة بمصنع الأسمنت آخر معاقل "داعش" القوات الليبية: السيطرة على مواقع جديدة بمصنع الأسمنت آخر معاقل "داعش"

>أعلن قائد التحريات بالقوات الخاصة الليبية "الصاعقة" الرئيس عرفاء فضل الحاسى، السيطرة على مواقع جديدة بمصنع الأسمنت آخر معاقل تنظيم "داعش" والتشكيلات المسلحة الموالية بمنطقة الهوارى جنوب غرب بنغازى .

وقال الحاسى، فى تصريح صحفى مساء أمس، إن القوات الخاصة سيطرت على المركز النوعى بعد أن سيطرت على مصنع الياجور الأيام الماضية بمحيط مصنع الإسمنت، وتمركزت بمواقع متقدمة.

وأوضح الحاسى ، أن جنود تحريات القوات الخاصة قاموا بعملية نوعية باسم الشهيد "نعيم الحاسى" ودخلوا مصنع الأسمنت المبنى الأول "الهوارى" من جهة جزيرة دوران وعثروا على أسلحة وذخائر أبرزها صواريخ حرارية.
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