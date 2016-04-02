مصفف الشعر ميشيل زيتون يكشف سر الشعر الصحي

سؤال. ما مدى أهمية الشعر للمرأة في رأيك؟

بالنسبة إلى عميلاتي، فإن الشعر يحمل قيمة عاطفية كبيرة. وهو يعتبر أكسسوار أزياء وعنصراً داعماً للثقة. وعلى عكس الأزياء التي من السهل تغييرها، فإن الشعر يبقى معك في جميع الأوقات والظروف التي تتعرض لها. ومن الهام جداً بالنسبة لي أن أزوّد عميلاتي بتصفيفة شعر وأنصحهنّ باستخدام منتجات قادرة على منحهنّ الشعر الجميل وفروة الرأس الصحية في الوقت نفسه.



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سؤال. ما هي أكبر المشاكل التي تواجهها عميلاتك فيما يتعلق بالشعر؟

خلال عملي في الصالون ومواقع التصوير، تعاملت مع الكثير من المشاكل التي تواجه المرأة عندما يتعلق الأمر بشعرها. ويمكنني القول إنّ أبرز ثلاثة مصادر للقلق هي:

-الجفاف: درجات الحرارة العالية التي نتعرض لها تعني أن مظهر شعرنا قد يصبح باهتاً وجافاً ومقصفاً.

-القشرة: 50% من السكان يعانون من القشرة، لذلك ستتفاجئين بعدد من تعانين من القشرة بين عميلاتي.

-الشعر الباهت: عميلاتي يطلبن مني دائماً طريقة للحصول على شعر لامع.

سؤال. ما هو مصدر وحي عميلاتك بالنسبة إلى الشعر؟

مصدر الوحي بالنسبة للمرأة يمكن الحصول عليه من أي شي حولها، ولكن عادة ما يطلب مني تسريحة شعر لنجمة أو شخصية مشهورة تظهر على غلاف إحدى المجلات. نجمات أغلفة المجلات يمتلكن عادة شعراً فائق الجمال والنعومة، وهو في الحقيقة أمر يمكن الحصول عليه بسهولة تامة، وبنفسك.

سؤال. ما هي نصيحتك الرقم واحد لشعر رائع الجمال؟

من المهم جداً الحفاظ على ترطيب الشعر، إذا كنت ترغبين بالحصول على شعر ناعم وانسيبابي. وفي الحقيقة هذا هو السر الحقيقي للحصول على الشعر الناعم والانسيابي. يفقد الشعر الجاف لمعانه ويبدو بمظهر باهت، لذلك من الضروري جدّاً تأمين الترطيب باستخدام شامبو جيد، إذا رغبت بالحصول على شعر جدير بتصدّر أغلفة المجلات.

سؤال. ما هو سرّك لمساعدة عميلاتك في الحصول على شعرك جميل المظهر؟

أنا أؤكد دائماً على أن الشعر الجميل يأتي من الأساس الجيد، لذلك ابدئي بشامبو ضد القشرة جيد فعلاً، مثل هيد آند شولدرز حيوي وحريري. هذا الشامبو يرّطب فروة الرأس ويغذيها بالبلسم، لتتمكني من الحصول على أساس صحي يضمن لك الاستمتاع بالشعر الجميل والناعم الذي ترغبين به.

سؤال. هل تستخدم عميلاتك شامبو ضد القشرة؟

تستخدم عميلاتي شامبو ضد القشرة، ولكنهن قلقات كونه يقدم فائدة في جانب واحد فقط، وهو فروة الرأس الصحية. ولكن مع هيد آند شولدرز حيوي وحريري الجديد لن تضطري للوقوع في حيرة الاختيار. الشعر الخالي من القشرة هو شعر جميل أيضاً، وناعم ومفعم باللمعان.

سؤال. لماذا تنصح باستخدام شامبو هيد آند شولدرز حيوي وحريري الجديد؟

الشعر بالنسبة إلى عميلاتي هو الأكسسوار الفائق، وهن يرغبن بأن يبدو شعرهن بمظهر رائع وملمس ينبض جمالاً ونعومة كل الوقت. لذلك عادة ما يشعرن بأن عليهن الاختيار بين فروة الرأس الصحية أو الشعر الجميل. ولهذا السبب أنصح بمنتجات مثل هيد آند شولدرز حيوي وحريري كونها تمنحهن الفائدتين معاً: شعر جميل وناعم وغني بالترطيب، جدير بتصدّر أغلفة المجلات، وخال من القشرة 100%.

سؤال. تعتقد السيدات اللواتي لم يستخدمن هيد آند شولدرز بأنه قاسٍ، ما السبب برأيك؟

كونه الشامبو رقم 1 ضد القشرة في العالم، تعتقد السيدات بأنه قاسٍ. ولكن عندما تجربينه، ستتفاجئين بمدى قدرته على ترك شعرك ينبض نعومة ولمعاناً.

سؤال. من يجب أن يستخدم شامبو هيد آند شولدرز حيوي وحريري؟

أنصح به لكل من تريد الحصول على شعر ناعم، ولامع، وخال من القشرة.

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