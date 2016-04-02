هذا هو المكياج المناسب لشكل وجهك

كل وجه له شكله المميز والسمات الواضحة فيه، والتي تُبرز جماله وتألقه، لذلك كوني ذكية، واختاري التسريحة المميزة المناسبة لشكل وجهك ، لتتمكني من إبراز جمال وجهك ببراعة وتخفي الكثير من العيوب.

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إليك "سيدتي" المكياج والتسريحة المناسبين للوجه المستدير، البيضاوي، والمستطيل:

1.أولًا الوجه المستدير: يتميز هذا الوجه بالذقن المستدير والخدود البارزة، لذا عليك اختيار بعض التسريحات البارعة في إبراز تفاصيل الوجه، والحفاظ على شعرك طويلًا ومنسدلًا على وجهك، ليساعدك في إطالة وجهك قليلًا. أما بالنسبة للـ مكياج، فالحواجب هي أهم ما يميز شكل الوجه ويحدده. لذا عليك تجنب الحواجب المسطحة، واختاري الحواجب الدائرية، كما عليك تجنب وضع الكثير من أحمر الخدود على الخدين، فهي تزيد من دوران الوجه، وضعيه على عظام الخد لتخلق منظرًا أفضل لوجهك.

2.ثانيًا الوجه البيضاوي: يتميز الوجه البيضاوي بأنّ الذقن أصغر قليلًا من الجبهة، كما أنّ عظام الخد تكون واضحةً أكثر، لذا فكل تسريحات الشعر مناسبة له، إلا أنّ الأفضل هو الحفاظ على شعرك طويلًا أو متوسط الطول ليصل إلى خديك. أما بالنسبة للمكياج الأفضل لهذا الوجه، قومي باختيار أحمر الخدود الوردي أو البرونزي على خديك، للحدّ من طول وجهك ، ولكن تجنبي وضعه على عظام الخد، فذلك يزيد من طول وجهك.

3.ثالثًا الوجه المستطيل: يتميز الوجه المستطيل بالطول والذقن المدبب، فلجعل وجهك يبدو أقل طولًا ،عليك اختيار الشعر الطويل ذي التدرجات الكثيرة. أما المكياج المناسب له، فهو تطبيق أحمر الخدود تحت عظام الخد حتى أذنيك فذلك سيؤدي إلى التقليل من استطالة وجهك، كما عليك تجنب وضع أحمر الشفاه الغامق، واستبداله بالألوان الهادئة.

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