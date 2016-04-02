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بالصور..لم شمل أسرة القردين "وحيد وسمر" بعد إنجاب عيد وانتهاء الكبت الجنسى

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بالصور..لم شمل أسرة القردين "وحيد وسمر" بعد إنجاب عيد وانتهاء الكبت الجنسى بالصور..لم شمل أسرة القردين "وحيد وسمر" بعد إنجاب عيد وانتهاء الكبت الجنسى
وضعت أنثى القرد "سمر" بحديقة حيوان الزقازيق، مولودها الجديد "عيد" بعد قصة شغلت متابعى السوشيال ميديا لأسابيع بسبب امتناع " سمر" عن ممارسة الجنس مع زوجها القرد "وحيد" بسبب ظروف الحمل وإصابة الزوج بحالة من الاكتئاب حاول معها الانتحار، الأمر الذى استقبله القائمين على الحديقة بفرحة شديدة وخاصة أن موعد "حفل سبوع" القرد المولود سيعيد لم شمل الأسرة مرة أخرى.

وقال العاملون بحديقة الحيوان بالزقازيق، إن أنثى القرد ومولودها يتمتعان بصحة جيدة وطبيب الحديقة باشر حالتهما للاطمئنان عليهما، لافتاً إلى أنه كان هناك استعدادات مسبقة لاحتفالية كبرى بعيد اليتيم مقرر لها يوم الجمعة 8 أبريل، وسيكون ضمن فقرات الحفل الاحتفال بالمولود"عيد "، كنوع من إدخال البهجة والسرور فى نفوس الأطفال الأيتام.

وكانت حديقة حيوان الجيزة، استقبلت القرد "وحيد" قادماً من الزقازيق، بعد دخوله فى موجة اكتئاب شديدة دفعته لمحاولة الانتحار عن طريق "عض " نفسه بطريقة وحشية، نتيجة الكبت الجنسى لامنتاع القردة "سمر" عنه لظروف حملها.
>القردان وحيد وسمر (1)

القردان وحيد وسمر (2)

القردان وحيد وسمر (3)

القردان وحيد وسمر (4)

القردان وحيد وسمر (5)

القردان وحيد وسمر (6)

القردان وحيد وسمر (7)

القردان وحيد وسمر (8)


>- بالفيديو والصور.. "وحيد وسمر"عشق لا ينتهى بجبلاية قرود
>الزقازيق..الزوج يصاب بالهياج ويحاول الانتحار لامتناع زوجته عنه..طبيب
>الحديقة: تعرض لانتكاستين بعد الحمل والولادة.. والعامل: بعتبرهم أغلى من
>ولادى
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- نقل القرد وحيد لمحاولته الانتحار بسبب الكبت الجنسى من حديقة الزقازيق للجيزة
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>- حديقة الحيوان بالجيزة تعلن خطوبة القرد "وحيد"بأنثى سبق لها الزواج بعد
>تماثله للشفاء بسبب الكبت الجنسى.. تجهيز عش الزوجية بألعاب ترفيهية
>لإسعاد العروسين..واختيار الأنثى لهدوئها واستجابتها لرغبات "وحيد"
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