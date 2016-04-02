أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الحركة الوطنية: شائعة وفاة الفريق شفيق خرجت بعد رفض الحزب لإحدى المبادرات

Google+ Print
الحركة الوطنية: شائعة وفاة الفريق شفيق خرجت بعد رفض الحزب لإحدى المبادرات الحركة الوطنية: شائعة وفاة الفريق شفيق خرجت بعد رفض الحزب لإحدى المبادرات
قال اللواء رؤوف السيد نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن حزبه تلقى اتصالات كثيرة قبل الشائعات التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى حول وفاة الفريق أحمد شفيق، للانضمام لأحد المبادرات المطروحة حالياً – وتحفظ على ذكر اسمها- وكان اجتنابنا برفض الانضمام لأى مبادرات وبعدها خرجت الشائعات حول الفريق شفيق. وأوضح اللواء رؤوف السيد لـ"اليوم السابع"، أن المستشار يحيى قدرى ليس متواجداً فى الحزب بصفة رسمية ولا يوجد ما يسمى حالياً منصب النائب الأول لرئيس الحركة الوطنية والمنصب الوحيد تحت مسمى نائب رئيس الحركة الوطنية ويتقلده الدكتور محمد كمال إضافة إلى اللواء رؤوف السيد. وأكد نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن الفريق أحمد شفيق سيلقى كلمة فى احتفالية للحزب يوم 13 أبريل المقبل تقام فى محافظة الشرقية. - بعد شائعة وفاته.. تداول صورة للفريق أحمد شفيق بصحة جيدة - يحيى قدرى بعد شائعة وفاة أحمد شفيق: الفريق فى أفضل حال

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365