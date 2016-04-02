الحركة الوطنية: شائعة وفاة الفريق شفيق خرجت بعد رفض الحزب لإحدى المبادرات

قال اللواء رؤوف السيد نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن حزبه تلقى اتصالات كثيرة قبل الشائعات التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى حول وفاة الفريق أحمد شفيق، للانضمام لأحد المبادرات المطروحة حالياً – وتحفظ على ذكر اسمها- وكان اجتنابنا برفض الانضمام لأى مبادرات وبعدها خرجت الشائعات حول الفريق شفيق. وأوضح اللواء رؤوف السيد لـ"اليوم السابع"، أن المستشار يحيى قدرى ليس متواجداً فى الحزب بصفة رسمية ولا يوجد ما يسمى حالياً منصب النائب الأول لرئيس الحركة الوطنية والمنصب الوحيد تحت مسمى نائب رئيس الحركة الوطنية ويتقلده الدكتور محمد كمال إضافة إلى اللواء رؤوف السيد. وأكد نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن الفريق أحمد شفيق سيلقى كلمة فى احتفالية للحزب يوم 13 أبريل المقبل تقام فى محافظة الشرقية. - بعد شائعة وفاته.. تداول صورة للفريق أحمد شفيق بصحة جيدة - يحيى قدرى بعد شائعة وفاة أحمد شفيق: الفريق فى أفضل حالإعلان - Ads إعلان - Ads