بالفيديو.. مواطنون من ذوى الإحتياجات الخاصة يطالبون بتعيينهم بالإسماعيلية ضمن نسبة ال5 %

تقدم عدد كبير من مواطنى الإسماعيلية ذوى الإحتياجات الخاصة لمسابقة التنظيم والإدارة والتى أعلن عنها فى يونيو من العام الماضى على مستوى الجمهورية لتعيين 5 آلاف مواطن من ذوى الإحتياجات الخاصة فى الدولة وكان نصيب الإسماعيلية 124 مواطن ومواطنة تم اختيار 106 منهم وتم تسليمهم العمل فى مديريات الخدمات بالمحافظة وتبقى 15 مواطن ومواطنة لم يشملهم قرار التعيين.

اليوم السابع التقت بعدد من المواطنين الذين لم تشملهم التعيينات بعد مشاركتهم فى مسابقة التنظيم والإدارة .

مسابقة التنظيم والإدارة

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اللجنة الطبية العليا أكدت حقنا فى التعيين

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تأمين الإسماعيلية يرفض رغم إعادة الكشف

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الرحمة قبل القانون

آخر أمل لذوى الاحتياجات الخاصة

يقول جمال محمد سليمان من التل الكبير وأحد المتضررين، إنه تقدم للمسابقة ضمن أعداد كبيرة من ذوى الإحتياجات الخاصة للحصول على وظيفة حسب ما تم الإعلان عنة من التنظيم والإدارة بالإسماعيلية، وتم قبول 124 مواطن من المتقدمين وفوجئنا بقبول 103 فقط ورفض الباقى، وبعد ايام تم قبول 3 آخرين من زملائنا، ولا نعرف الأسباب فى الرفض أو القبول وبقى 15 مواطنا، تقدمنا بشكاوى للمسئولين بالمحافظة وطالبنا بإعادة الكشف علينا لإثبات أعاقتانا وبعضها ظاهر ولا يحتاج إلى كشف مثل شلل فى الساق أو ضعف نظر إلى أخر قائمة الإعاقة المعروفةوأشارت نادية موسى وهمت مصطفى من المتضررين أنة تم عرضنا على اللجنة الطبية العليا للتأمين الصحى بالقاهرة وكانت المفاجأة ان الأطباء فى اللجنة استغربوا من قرار إعادة الكشف علينا وأكدوا لنا إننا لسنا بحاجة إلى كشف طبى أصلا لان الشهادات التى تقدمنا بها وتم فحصها فى المسابقة تؤكد أحقيتنا فى التعيين وان جميع محافظات الجمهورية لم يتم فيها الكشف على الذين تم اختيارهم ضمن المسابقة والتى تقدم لها الآلاف وتم اختيار عدد محدود من الذين يستحقون التعيين واستبعاد من ليس لهم الحق فى التعيين .وأضاف محمود محمد عبدالمعطى واحمد السيد السيد إبراهيم ان التقارير التى تم إرسالها من اللجنة بالتأمين الصحى بالقاهرة التأمين فى الإسماعيلية أضاف عليها عبارة مرفوض لان الإعاقة لاتستحق التعيين رغم تأكيدات الأطباء فى التامين الصحى بعدم صحة الكشف الطبى للمرة الثانية وأن كانت الشهادات التى تقدمنا بها أثناء المسابقة مزورة أو بها اى مخالفات لماذا لم يتم التحقيق معنا ومع التامين الصحى الذى منحنا هذه الشهادات للتقدم بها فى المسابقة .>وتطالب نادية موسى بضرورة النظر بعين الرحمة للمتضررين من أصحاب الإعاقات لان بهم أرامل ومطلقات ورجال عجائز لايستطيعون العمل فى القطاع الخاص أو الأعمال الحرة وسنهم تعدى ال48 سنة لذلك نناشد اللواء يس طاهر بالتدخل وحل هذه المشكلة وتعيينا أسوة بزملاء لنا تم تعيينهم لهم نفس الظروف التى نمر بها>ويؤكد رضا إبراهيم مليجى احد المتضررين ان هذه المسابقة هى آخر أمل لنا فى التعيين لان معظمنا لايعمل وليس لدية اى دخل ونعول اسر تحتاج إلى رعاية مطالبا برعاية ذوى الإحتياجات الخاصة وتوفير فرص عمل لهم فى ظل الظروف الإقتصادية المعقدة التى تمر بها الدولة وتؤثر على حياة البسطاء من عامة الشعب

جانب من المتضررين من ذوى الإحتياجات الخاصة

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