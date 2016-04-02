أستاذ قلب بجامعة بريطانية: 3 طرق تقلل نسبة الإصابة بالجلطات القلبية

كشف الدكتور حسام الجندى - أستاذ أمراض القلب والقسطرة بجامعة إسكس البريطانية - عن 3 طرق لتقليل الإصابة بالجلطات القلبية هى منع التدخين فى الأماكن العامة، وتحديد المصابين بارتفاع نسبة الدهون فى الدم وإعطائهم الأدوية المخفضة لهذه الدهون، وإجراء قسطرة علاجية للمصاب بالجلطة فى أسرع وقت.

وتحدث أستاذ أمراض القلب - فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" على هامش مشاركته بمؤتمر الأزمات القلبية والذى اختتم فعالياته مؤخرا - عن أسباب وأحدث طرق علاج مرض جلطات القلب الذى يعانى منه المصريون فى سن أقل كثيرا من الدول الغربية، موضحا إمكانية تقليل الإصابة بجلطات القلب باتباع بعض الطرق الصحية.

وقال الدكتور حسام إن أسباب الإصابة بالجلطات القلبية يأتى فى مقدمتها الإفراط فى التدخين والبعد عن ممارسة الرياضة والعوامل الوراثية، مشيرا إلى أن بريطانيا قللت فى الـ15 عاما الأخيرة نسبة الإصابة بالجلطات إلى النصف عن طريق خطة متكاملة تشمل، منع التدخين فى الأماكن العامة، وتحديد المصابين بارتفاع نسبة الدهون فى الدم وإعطائهم الأدوية المخفضة لها، وإجراء قسطرة علاجية للمصاب بالجلطة خلال ساعتين على الأكثر من إصابته ما ساهم فى إنقاذ كثير من المرضى، مشيرا إلى أنه فى ظل وجود عدد كبير من الأطباء المصريين فى معهد القلب وأقسام القلب فى مختلف المحافظات يسهل تحقيق ذلك فى مصر.

وأوضح الدكتور حسام أن نسبة الوفاة الناجمة عن الجلطات تراجعت فى بريطانيا لأقل من 1% بين المرضى الذين تم إسعافهم بالقسطرة العلاجية، وهذه النسبة لا تختلف كثيرا فى مصر، التى يمكن لها تطبيق نظام فتح الشرايين الفورى فى حالة الإصابة بجلطة القلب بكل أنحاء الجمهورية، وخفض نسبة الوفيات بصورة كبيرة بين مرضى جلطات القلب، وهذا له مردود اقتصادى وإنسانى واجتماعى كبير.

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