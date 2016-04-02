رئيس وزراء الجزائر يشدد على حق الدول استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية

>أكد رئيس الوزراء الجزائرى عبد المالك سلال أمس الجمعة أن تعزيز السلم النووى لا يجب أن يشكل قيدا أمام حق الدول فى استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية، وقال سلال فى كلمته خلال القمة الرابعة حول الأمن النووى التى تعقد بواشنطن ونقلتها وكالة الانباء الجزائرية، إن هذه الضرورة الامنية التى تستوقفنا جميعا لا يجب أن تشكل قيدا لحقوق الدول فى استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية بحتة مؤكدا أن هذا الحق مكرس فى المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، داعيا فى هذا السياق إلى تبادل الخبرات فى مجال الأمن النووى و استعمال الذرة لأغراض سلمية.

وأشار إلى أنه من الضرورى تشجيع و ترقية التعاون الدولى الفعال من أجل ضمان تحسين الأمن النووى من خلال تبادل المعلومات و المهارات و التكنولوجيا مؤكدا أن مبادرة الرئيس أوباما بشأن الأمن النووى فتحت الطريق أمام عمل شامل من أجل تحسين التعاون الدولى فى هذا المجال و هذا جدير بالإشادة .

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