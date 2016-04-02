بالصور..القردان "وحيد وسمر" يعودان لحياتهما الجنسية بعد إنجاب عيد

وضعت أنثى القرد "سمر" بحديقة حيوان الزقازيق، مولودها الجديد "عيد" بعد قصة شغلت متابعى السوشيال ميديا لأسابيع بسبب امتناع " سمر" عن ممارسة الجنس مع زوجها القرد "وحيد" بسبب ظروف الحمل وإصابة الزوج بحالة من الاكتئاب حاول معها الانتحار، الأمر الذى استقبله القائمين على الحديقة بفرحة شديدة وخاصة أن موعد "حفل سبوع" القرد المولود سيعيد لم شمل الأسرة مرة أخرى.

وقال العاملون بحديقة الحيوان بالزقازيق، إن أنثى القرد ومولودها يتمتعان بصحة جيدة وطبيب الحديقة باشر حالتهما للاطمئنان عليهما، لافتاً إلى أنه كان هناك استعدادات مسبقة لاحتفالية كبرى بعيد اليتيم مقرر لها يوم الجمعة 8 أبريل، وسيكون ضمن فقرات الحفل الاحتفال بالمولود"عيد "، كنوع من إدخال البهجة والسرور فى نفوس الأطفال الأيتام.

وكانت حديقة حيوان الجيزة، استقبلت القرد "وحيد" قادماً من الزقازيق، بعد دخوله فى موجة اكتئاب شديدة دفعته لمحاولة الانتحار عن طريق "عض " نفسه بطريقة وحشية، نتيجة الكبت الجنسى لامنتاع القردة "سمر" عنه لظروف حملها.

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