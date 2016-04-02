"التضامن الاجتماعى بسوهاج" تنظم حفل زفاف جماعى لـ50 عريس وعروس الأسبوع المقبل

قال محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج ، أن المديرية بالتعاون مع إحدى جمعيات المجتمع المدنى سوف تنظم الاسبوع المقبل حفل زفاف لعدد 50 عريس وعروسة بقرية شندويل البلد التابعة لمركز المراغة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع " ، انه يتم أيضا 20 منزل للفقراء فى القرية بالاضافة إلى تقديم مساعدات عينية لعدد 100 أسرة .
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