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"التضامن الاجتماعى بسوهاج" تنظم حفل زفاف جماعى لـ50 عريس وعروس الأسبوع المقبل

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"التضامن الاجتماعى بسوهاج" تنظم حفل زفاف جماعى لـ50 عريس وعروس الأسبوع المقبل "التضامن الاجتماعى بسوهاج" تنظم حفل زفاف جماعى لـ50 عريس وعروس الأسبوع المقبل
قال محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج ، أن المديرية بالتعاون مع إحدى جمعيات المجتمع المدنى سوف تنظم الاسبوع المقبل حفل زفاف لعدد 50 عريس وعروسة بقرية شندويل البلد التابعة لمركز المراغة.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع " ، انه يتم أيضا 20 منزل للفقراء فى القرية بالاضافة إلى تقديم مساعدات عينية لعدد 100 أسرة .


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