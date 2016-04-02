اليوم .. الحكم على مدير مستشفى وطبيب لاتهامهما بالإهمال والتسبب فى وفاة مريض

تنطق اليوم محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار خالد خضر، بالحكم على مدير مستشفى طبى وطبيب أخرى، لإتهامهم بالإهمال الذى تسبب فى وفاة مونتير بقناة "أون تى فى".

جاء أمر الإحالة بعدما انتهت النيابة العامة من تحقيقاتها حول القضية، وورد تحريات الأجهزة الأمنية والتقرير الطبى الخاص بالمتوفى، ووجهت النيابة تهمة القتل الخطأ للمتهمين.

وكشفت التحقيقات عن أن الضحية تعرض لأزمة قلبية نقل على أثرها للمستشفى التى رفضت استقباله دون دفع مبلغ تأمين لحجزه، ما أدى إلى تدهور صحته ووفاته.

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