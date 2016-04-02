مثانتك مبتتحكمش فى البول وعايز تخف.. ركز فى العسل الطبيعى

العسل فيه شفاء للناس لا شك فى ذلك، وأغلب الأعراض المرضية تتحسن بعد الانتظام على تناول العسل، ولكن لا يعنى ذلك بأى شكل من الأشكال أن يهمل مريض عرضا مرضيا يعانيه دون علاج وكشف عن السبب.

وفى السياق أوضح الدكتورة محمد عامر - استشارى المسالك البولية والكلى - أن العسل من المغذيات الطبيعية الجيدة للغاية، وسكرياته لها فائدة حقيقية لكل إنسان، ولكن هناك بعض الشروط، منها عدم الإسراف فى تناوله، ويفضل أن إضافة ملعقة منه لكوب من الماء لتحقيق امتصاص أسهل وفائدة مضاعفة مقارنة بتناوله مركز، كما يجب أن يكون العسل من النوع الطبيعى وغير المغشوش، وما أكثر هذه الأنواع غير الجيدة فى الأسواق، لذا عليك شراء الجيد من العسل.

ونصح استشارى أمراض المسالك بتناول العسل بانتظام مرة أو مرتين يوميا بواقع ملعقة صغيرة، لتحسين عمل المثانة وتقوية جدارها، فما يجهله البعض أن العسل بالفعل يحسن من عمل المثانة، ويساعد على تقليل المشكلات المتعلقة بها، كعدم القدرة على التحكم فى البول، وبجانب العلاج الدوائى يمكن الاستعانة بالعسل فى تحسين عمل المثانة والتخلص من مشكلة التبول اللاإرادى، ويمكن التوقف عن تناوله عند التحسن التدريجى، مشيرا إلى أن العسل يعمل على تقوية أعصاب المثانة ويساعد فى تحسن عملية التبول تدريجيا نتيجة خواصه الفريدة، وبالطبع يجب أن يتناوله الفرد بانتظام تحت إشراف طبيبه المعالج.

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