مكتبة الاسكندرية تنظم مؤتمر "اسهامات بلاد ما وراء النهر" بالتعاون مع جامعة الوادى الجديد

تنظم مكتبة الإسكندرية ، مؤتمر "إسهامات بلاد ما وراء النهر في إثراء الحضارة الإنسانية"، وذلك يوم الأحد القادم بقاعة المحاضرات بمركز المؤتمرات، في تمام الساعة العاشرة صباحا، حيث يقام علي مدار يومي الأحد والاثنين الموافقين 3-4 أبريل.

و يعتبر هذا المؤتمر هو المؤتمر الدولي الثاني لكلية الآداب بالوادي الجديد ، جامعة أسيوط بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، وسوف يعقد الافتتاح بحضور الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة وسفراء دول كلا من كازاخستان و أوزبكستان و طاجكستان بالقاهرة بالإضافة إلي لفيف من الشخصيات العامة والدولية.

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