الداخلية تحتفل بيوم اليتيم فى سجن النساء بالقناطر

تقيم وزارة الداخلية،اليوم السبت، حفلاً بمناسبة يوم اليتم واعياد الام، للاحتفال بالسجينات فى سجون القناطر.

وأكدت الداخلية حرصها على مراعاة البعد الانسانى للسجناء، وأهمية تواصلهم مع ذويهم، وتقديم عروض فنية وهدايا للايتام من السجناء وابناء السجينات الذين فقدوا الأب.

وعلى جانب أخر، أقامت مديريات الأمن والمصالح الشرطية حفلات فى أندية الشرطة للاحتقال بيوم اليتم، وتم توزيع هدايا على أطفال دور الايتام.

على طريقة فكروهم ونكدوا عليهم ..هذا ما تفعله الحملات الإعلانية بالأيتام