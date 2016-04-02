أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الداخلية تحتفل بيوم اليتيم فى سجن النساء بالقناطر

Google+ Print
الداخلية تحتفل بيوم اليتيم فى سجن النساء بالقناطر الداخلية تحتفل بيوم اليتيم فى سجن النساء بالقناطر
تقيم وزارة الداخلية،اليوم السبت، حفلاً بمناسبة يوم اليتم واعياد الام، للاحتفال بالسجينات فى سجون القناطر.

وأكدت الداخلية حرصها على مراعاة البعد الانسانى للسجناء، وأهمية تواصلهم مع ذويهم، وتقديم عروض فنية وهدايا للايتام من السجناء وابناء السجينات الذين فقدوا الأب.

وعلى جانب أخر، أقامت مديريات الأمن والمصالح الشرطية حفلات فى أندية الشرطة للاحتقال بيوم اليتم، وتم توزيع هدايا على أطفال دور الايتام.


>على طريقة فكروهم ونكدوا عليهم ..هذا ما تفعله الحملات الإعلانية بالأيتام

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365