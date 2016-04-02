بعد اكتشاف مصاب بالإيدز بقسم الهرم.. نقل نائب المأمور إلى بولاق الدكرور

أكدت مصادر قضائية أن نيابة الهرم قد أمرت بإخلاء سبيل عدد من المحتجزين على ذمة قضايا تابعة لقسم شرطة الهرم، ويبلغ عددهم 20 متهما من بداية إكتشاف إصابة أحد المتهمين بمرض الإيدز، ويدعى "فراولة " والذى تم القبض عليه وأخريين فى قضية شذوذ.

وأضافت المصادر أنه تم الحصول على تعهدات كتابية من المتهمين تتضمن إجرائهم تحاليل طبية كل 3 أشهر لحين التأكد من عدم إنتقال عدوى المرض إليهم لكون فيروس الإيدز لا ينشط إلا بعد مرور 6 أشهر أو أكثر من إنتقال العدوى.

وتضمنت التعهدات الكتابية أيضا عدم إقامة المتهمين المخلى سبيلهم أى علاقة زوجية مع زوجاتهم لحين الحصول على نتائج التحاليل وإعداد التقارير الطبية التى تؤكد عدم إنتقال عدوى المرض .

وفى ذات السياق صدر قرار من اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، منذ أيام بنقل نائب مأمور قسم الهرم من منصبه إلى قسم شرطة بولاق الدكرور وتعيين المقدم وائل فهيم ضابط قسم العجوزه خلفا له.

وترددت أنباء أن قرار النقل صدر بعد إكتشاف واقعة حجز المتهم "فراولة" المريض بالإيدز والمتهمين الأخريين فى ذات القضية بصحبة باقى المتهمين فى غرفة حجز جماعية، وهو ما يعد إهمالا أوقع ضررا لكونه مسئولا عن حجز القسم، وتوزيع المتهمين بين غرف الحبس الجماعى والإنفرادى، وعدم إتخاذه قرارا بعزل المتهمين فى قضية الشذوذ بغرفة حجز بمفردهم بعيدا عن باقى المتهمين.

كما أمر المستشار محمد أبو الحسب رئيس نيابة الهرم بنقل " فراولة" مريض الإيدز والمتهمين المضبوطين معه فى قضية الشذوذ إلى مستشفي الحميات بإمبابة، كما أمرت النيابة بإستعجال نتائج تحليل المتهمين الـ170 ، للمرة الثالثة .

وكانت شقيقة أحد المتهمين ويدعى "فرولة" والمتهم فى قضية شذوذ جنسى قد حضرت إلى النيابة العامة وأدلت بمعلومات أفادت فيها بأن شقيقها المحتجز بقسم الهرم لإتهامه فى قضية شذوذ مصاب بمرض الإيدز، وأنه محتجز فى غرفة حبس جماعية، وعليه صدر قرار من النيابة العامة بعرضه على المعامل المركزية بوزارة الصحة لبيان حقيقة تلك المعلومة ومدى إصابته بالمرض من عدمه، وتبين بعدما ورد التقرير الطبى للنيابة العامة أن العينة إيجابية، ما استدعى عزله عن بقية المتهمين الذين تصادف حجزهم معه.

- نيابة الهرم تنقل المتهم المصاب بالإيدز لحميات إمبابة وتستعجل تحليل 170آخرين

>