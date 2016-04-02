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حبس عاطل لقيامه بسرقة حقائب المواطنين بأوسيم

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حبس عاطل لقيامه بسرقة حقائب المواطنين بأوسيم حبس عاطل لقيامه بسرقة حقائب المواطنين بأوسيم
أمرت نيابة أوسيم، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لإتهامه بسرقة حقائب المواطنين بأسلوب الخطف أثناء سيرهم بالطريق العام.

كانت مباحث قسم شرطة أوسيم، تمكنت من ضبط عاطل سابق اتهامه فى عدد 6 قضايا، تبين أنه وراء ارتكاب خطف حقائب المواطنين حال سيرهم بالطريق العام بدائرة القسم باستخدام سيارة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بأحد الأكمنة المعدة له حال سيره بالسيارة قيادته، بمواجهته اعترف بارتكاب عدد 6 حوادث سرقة هاتف محمول من المواطنين ومبالغ مالية، وأرشد المتهم عن أماكن ارتكابه لتلك الحوادث وأماكن إخفائه للمسروقات لدى عملائه حيث أمكن ضبطها وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها.


>- ضبط عاطل يسرق حقائب السيدات بأوسيم

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مصر 365

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