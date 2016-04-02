متحدثة: أمريكا "قلقة" بشأن تدمير إسرائيل منازل فلسطينيين

>قالت متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس الجمعة إن الولايات المتحدة "قلقة "من هدم إسرائيل مبان لفلسطينيين فى القدس الشرقية والضفة الغربية وأضافت أن ذلك يثير شكوكا بشأن التزام إسرائيل بالتوصل لحل للصراع الفلسطينى يقوم على أساس دولتين.

وهدمت جرافات تابعة للقوات الإسرائيلية مدرسة فى قرية فى خربة طانا فى الضفة الغربية أوائل مارس آذار لتحرم 23 طفلا من مكان يتلقون الدراسة فيه فى تلك القرية المطلة على نهر الأردن، وكان الاتحاد الأوروبى قد شيد هذه المدرسة فى محاولة لمساعدة القرية التى تقطنها نحو 40 عائلة.

وقالت منظمة بتسيلم غير الحكومية الإسرائيلية إنه بعد هدم المدرسة عادت القوات الإسرائيلية بعد أسبوعين لتهدم 17 منزلا و21 حظيرة للأغنام والماعز والدجاج .

وقالت اليزابيث ترودو المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فى بيان صحفى إن"هذه الأفعال تشير إلى توجه مدمر للهدم والتشريد ومصادرة الأراضى".

وأضافت أن واشنطن "قلقة" وأن عمليات الهدم تلك المصحوبة باستمرار نشاط البناء والاستيطان الإسرائيلى "تقوض إمكانية التوصل لحل الدولتين، "كما أنها تثير شكوكا أيضا فى التزام الحكومة الإسرائيلية بحل الدولتين".

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