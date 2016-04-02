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شوربة الكرات.. تقلل الوزن وتعزز القوة الجنسية وتحسن المزاج

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شوربة الكرات.. تقلل الوزن وتعزز القوة الجنسية وتحسن المزاج شوربة الكرات.. تقلل الوزن وتعزز القوة الجنسية وتحسن المزاج
الكرات من الخضراوات غير شائعة الاستخدام على الرغم من أنها شديدة الأهمية، فهو غنى بالكربوهيدرات والمعادن المهمة للجسم والكالسيوم المفيد للعظام، والألياف والفيتامينات، ومذاق الكرات مخفف وشبيه بعض الشىء بمذاق البصل الأخضر.

وأوضحت الدكتورة علا نشأت - استشارى التغذية - إلى أن الكرات من أفضل الخضراوات التى تساعد فى التخلص من الوزن بسرعة، لاحتواء الكرات على كم هائل من الألياف، فضلا عن قدرته فى تسهيل الهضم بشدة، ويفضل تناوله فى شكل شوربة بهدف التخسيس، وذلك تجنبا لمذاقه الحاد إذا ما تناوله الإنسان نيئا، ويمكن بسهولة إعداد الشوربة بتقطيع أعواد الكرات وبعض حبات البصل الصغيرة، وإضافتهما إلى الماء المغلى مع فص أو أكثر من الثوم والقليل من الملح والفلفل الأسود، ويمكن إضافة الكرفس، وثمرة واحدة من الطماطم حسب الاختيار، وهى شوربة تنقص الوزن بمعدل هائل لأنها تساعد على حرق السعرات بمعدلات عالية، كما أنها تحسن عمل الجهاز الهضمى والامتصاص.

ونصحت استشارى التغذية بإدخال الكرات فى كل الأطعمة كالبصل تماما، سواء بطهيه أو إضافته نيئا إلى السلطات وفى تزيين الأطباق الخاصة باللحوم، حيث يساعد على زيادة القدرة الجنسية، لأنه يعزز النشاط والطاقة والقدرة على بذل الجهد، كما يحسن المزاج ويملأ البطن، وبالتالى تصبح شوربة الكرات وصفة سحرية لتعزيز القوة الجنسية والخصوبة لدى الرجل والمرأة.


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