تامر حسني أول فنان مصري يكرم من موسوعة جينيس فما التفاصيل؟

علمت سيدتي نت أن مؤسسة نبض الحياة قررت إقامة حفلا ضخما للمطرب تامر حسني بنادي القوات البحرية ظهر الثلاثاء القادم الموافق الخامس من أبريل وستمنحه خلاله لقب سفير الخير كما سيحصل كذلك على شهادة تقدير من موسوعة جينس عن حملة التبرع بالدم التي قام بها منذ أسابيع واستطاع أن يحقق أعلى معدلات للتبرع وسيكون تامر بذلك أول فنان مصري يحصل على هذه الشهادة

وطلب تامر حسني من القائمين على الحفل الذي كان من المزمع أن يقام في العاشر من أبريل الجاري أن يقدمون الموعد ليكون يوم الخامس منه لارتباطه بجولات غنائية بداية من يوم السادس حتى السابع عشر من أبريل في عدد من الدول منها الأردن ولبنان كما إنه مرتبط كذلك بجولة غنائية للجاليات العربية في بعض الدول الأوربية.