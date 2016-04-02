المخرج وودي آلن يفتتح مهرجان "كان" للمرة الثالثة

إختير فيلم "Cafe Society" للمخرج العالمي وودي آلن Woody Allen، ليكون فيلم الافتتاح لمهرجان "كان" السينمائي هذا العام.

يركز الفيلم الذي يقوم ببطولته كل من جيسي ايزنبرغ Jesse Eisenberg وستيف كاريل Steve Carell وكريستن ستيوارت Kristen Stewart على مقهى المجتمع النابض بالحياة في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي.

يدور الفيلم حول شاب يصل إلى هوليوود في ثلاثينات القرن الماضي على أمل العمل في صناعة السينما ويقع في الحب ويجد نفسه غارقاً في مجتمع المقهى النابض بالحياة الذي عكس روح العصر.

وبهذا يصبح آلن المخرج الأول الذي يفتتح أحد أفلامه مهرجان "كان" السينمائي ثلاث مرات.

وكان فيلم "Hollywood Ending" افتتح مهرجان "كان" في العام 2002، بينما افتتح فيلم "Midnight in Paris" المهرجان في العام 2011.

وسيعرض فيلم " Cafe Society" خارج المنافسة في مهرجان كان هذا العام الذي سيقام خلال الفترة من 11 وحتى 22 مايو/أيار المقبل، وذلك قبيل طرحه في دور السينما في وقت لاحق من العام الجاري.