إصابة محمد نجاتي شاشماز في انفجار ديار بكر شائعة أم حقيقة لا يراد كشفها؟

ضجت العديد من وسائل الإعلام العربية و"السوشيال ميديا" بخبر إصابة النجم التركي محمد نجاتي شاشماز الشهير بمراد علم دار في السلسلة البوليسية الأشهر والأطول " وادي الذئاب" في انفجار ديار بكر الأخير في تركيا الذي وقع قرب محطة حافلات في مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية،واستهدف حافلة خاصة بالأمن التركي ،وأدى إلى مقتل 6 من رجال الأمن التركي ،وإصابة 23 شخص على الأقل بجروح ،وسبق هذا الإنفجار زيارة مهمة منتظرة من رئيس الوزراء التركي داود أوغلو الذي زار مدينة ديار بكر إثر الإنفجار وسط حراسة مشددة.

وأكد مصدر مجهول أن الفنان التركي محمد نجاتي شاشماز الشهير بمراد علم دار من بين المصابين المدنيين المارين في تلك اللحظة بموقع الإنفجار فأصيب ،ودخل في غيبوبة قسرية حرجة،ومعه مرافق أمني تابع للمخابرات التركية وسائق،ويجرى التعتيم على إصابة شاشماز.

لكن الخبر لم يصدقه الآلاف من محبي النجم التركي العرب لأن الصحف التركية والمواقع الإلكترونية الصادرة في صباح يوم الجمعة الأول من إبريل (نيسان) خلت تماماً من أي تلميح أو أي إشارة إلى الخبر الذي لو كان صحيحاً فلا يوجد مبرر للتعتيم عليه إطلاقاً بحكم شهرته وشعبيته وقربه المعروف من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ كان رئيساً للوزراء،وأيضاً قربه من رئيس الوزراء التركي الحالي داوود أوغلو الذي لبى قبل أسابيع مع فنانين آخرين دعوة عشاء رسمية مع عدد قليل من الفنانين والمثقفين الأتراك،وتظل حادثة إصابته شائعة بعيدة عن الواقع فمثله لا يمكن أن ينجح التعتيم على أخباره السيئة منها والسعيدة بدليل إصابته قبل فترة طويلة بأزمة قلبية ضجت فيها كافة وسائل الإعلام حتى خرج من المستشفى معافى إلى منزله مع عائلته.

والأيام القليلة القادمة ستؤكد صحة أو كذب هذه الشائعة التي أثارت قلق واستياء الآلاف من محبيه في السوشيال ميديا.

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