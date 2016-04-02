جنايات الجيزة تستكمل محاكمة يوسف والى وحسين سالم فى "أرض البياضية" غداً

تستكمل محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد محمود والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم غداً الأحد، محاكمة الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وآخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أرض محمية جزيرة البياضية ".

ويواجه المتهمون اتهامات ببيع المحمية، التى تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، ونجل حسين سالم العضو المنتدب لشركة التمساح للمشروعات السياحية، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فداناً، مما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

حسين سالم يقدم مستندات بتصالحه مع الدولة فى قضية "أرض البياضية" 3أبريل