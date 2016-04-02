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اتحاد الكرة: "فكرة جهنمية" ستجعل سعر الدورى الموسم المقبل 300 مليون جنيه

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اتحاد الكرة: "فكرة جهنمية" ستجعل سعر الدورى الموسم المقبل 300 مليون جنيه اتحاد الكرة: "فكرة جهنمية" ستجعل سعر الدورى الموسم المقبل 300 مليون جنيه
توقع محمود الشامى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن يتخطى سعر مسابقة الدورى العام، الموسم المقبل، مبلغ الـ 300 مليون جنيه، موضحاً أن الـ"فكرة الجهنمية" التى نفذها الجبلاية، بتحرير المنتج جعلت سعره يرتفع أضعافا.

أوضح الشامى، الذى حل ضيفاً ببرنامج "الكورة مع الحياة" مع الإعلامى سيف زاهر، أن الاتفاق مع التليفزيون المصرى، على تحرير منتج الدورى العام، حيث اصبح هناك عدة قنوات تستطيع بث المباريات، وباستيديوهات تحليلية مختلفة، مما سيجعل سعر المسابقة يزداد أضعاف.

وأكد محمود الشامى، أنه قرر عدم الترشح جولة أخرى لعضوية اتحاد الكرة، مشيراً إلى أنه فضل أن يخدم كرة القدم من خارج نطاق المسئولية.

من جانبه أكد سيف زاهر، أن بث مباريات الدورى العام، الموسم المقبل، ستكون ستحصل عليها إحدى القنوات بشكل خاص وحصرى، بعيداً عن قناة النيل للرياضة.


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