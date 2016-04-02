محمود عطية نائب شبرا الخيمة يعلن ترشحه لرئاسة لجنة الطاقة بالبرلمان

أكد الدكتور مهندس محمود عطية عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة حى غرب شبرا الخيمة بالقليوبية، أنه سيتقدم بالترشح على رئاسة لجنة الطاقة والبيئة كونه مهندسا متخصصا فى مجال الطاقة ولديه خبرات كبيرة مجال إنشاء محطات الكهرباء ورفع الطاقة والتعامل مع شركات البترول.

وقال لـ"اليوم السابع"، إنه لن يترشح لرئاسة اللجنة الاقتصادية كما أعلن من قبل مشيرا إلى أنه سيترشح لرئاسة لجنة الطاقة لأنه يستطيع أن يفيد فى هذا المجال أكثر من اللجنة الاقتصادية وإن كان ليس لديه خبرات فى مجال البيئة لافتا إلى أنه من الجيد خوض هذه التجربة لاهتمام البيئة بمشكلة القمامة فى مصر وإعادة تدويرها.

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