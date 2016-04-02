بالصور ..فوز المستشار برتي سامي برئاسة نادي قضاة مجلس الدولة بالبحيرة

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة، فوز المستشار برتي سامي نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة النادي بالتزكية.

وفوز المستشار أحمد مكرم نائب رئيس مجلس الدولة بمنصب نائب الرئيس والمستشار محمد الشباسي بمنصب امين الصندوق والمستشار علي العزازي بمنصب السكرتير العام.

كما أعلنت اللجنة فوز المستشارين علاء عيسى و مدحت الصعيدى و إسلام عزام و محمد جبر و شعبان جبريل بعضوية النادى.

وكان نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة قد جمعيته العمومية الثالثة بمكتبة دمنهور العامة بحضور المستشار عيسى عمران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية والمستشارين محمد خطاب وبرتي سامي و أحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة والعديد من أعضاء النادى.

حيث تم مناقشة جدول أعمال هذه الجمعية والذى تضمن عرض التقرير الخاص بنشاط النادى عن عام 2015 وكذلك التصديق علي الميزانية و الحساب الختامى للنادى إلى جانب إجراء انتخابات المجلس فى دورته الجديدة.

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