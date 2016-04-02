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بالصور.. مؤسس الدعوة السلفية يلقى درسا فى أحد مساجد العامرية بالإسكندرية

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بالصور.. مؤسس الدعوة السلفية يلقى درسا فى أحد مساجد العامرية بالإسكندرية بالصور.. مؤسس الدعوة السلفية يلقى درسا فى أحد مساجد العامرية بالإسكندرية
ألقى الشيخ محمد إسماعيل المقدم، مؤسس الدعوة السلفية، درسا أمس، فى أحد مساجد منطقة العامرية التى تعتبر معقل للسلفيين وشاركه الندوة الشيخ شريف الهوارى أحد قيادات الدعوة السلفية، غرب الإسكندرية، وحملت الندوة عنوان "الوفاء" وحضرها عدد كبير من مؤيدى الدعوة السلفية غرب الإسكندرية.

يذكر أن الشيخ محمد المقدم كان قد اكتفى بدروسه عبر مواقع التواصل الاجتماعى ولم يظهر على مؤيديه خاصة بعد 30 يونيه، واقتصر ظهوره على مؤيدية عبر الدروس والمحاضرات السابقة التى ألقاها فى عدة موضوعات.

مؤسس الدعوة السلفية (1)

مؤسس الدعوة السلفية (2)

مؤسس الدعوة السلفية (3)

مؤسس الدعوة السلفية (4)

مؤسس الدعوة السلفية (5)


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