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"كهرباء الشرقية": اصلاحات عطل الكابل الرئيسى لقرية "شيط الهوا" اوشكت على الانتهاء

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"كهرباء الشرقية": اصلاحات عطل الكابل الرئيسى لقرية "شيط الهوا" اوشكت على الانتهاء "كهرباء الشرقية": اصلاحات عطل الكابل الرئيسى لقرية "شيط الهوا" اوشكت على الانتهاء
قال المهندس " محمد عبدالحكم " مدير شركة توزيع الكهرباء بالشرقية، إن أعمال اصلاحات الكابل المغذى لقرية "شيط الهوا " التابعة لمركز كفر صقر وتوابعها، أوشكت على الانتهاء.

وأضاف عبد الحكم لـ"اليوم السابع"، أن الكابل الرئيس المغذى للقرية، تعرض لعطل مفاجئ، مما سبب فى قطع التيار عن القرية وتوابعها، وأنه تم تكليف فريق من الفنيين لإصلاح الاعطال .

وكان أهالى القرية وتوابعها عبروا عن استياءهم نتيجة إنقطاع التيار منذ صباح الجمعة، مما تسبب فى تضررهم نتيجة ذلك .


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