بالصور.. نادى علوم مصر ينظم مؤتمره الأول للأطفال المخترعين بنجع حمادى

نظمت أكاديمية نادى علوم مصر " Egypt Science Club" مساء اليوم المؤتمر الأول بقصر ثقافة نجع حمادى للمبدعين والمخترعين من الأطفال.

حيث شـارك أطـفـال الأكـاديـمـيـة وهم منه فتوح وهبة حمام وزيادة أحمد وبدر الدين محمود وتسنيم أبو عمرة بمـشـروع smart home (الـمـنـزل الـذكـى) الذى يـمـكـن الـتـحـكـم فيه عـن طـريـق الـريـمـوت كـنـترول أو عـن طـريـق الـمـوبـايـل أو عـن طـريـق الأوامـر الـصـوتـيـة كـمـا تـم بـرمـجـة الـمـنـزل بـرمـجـة ذاتـيـة بـحـيـث يـقـوم بـاطـفـاء جـمـيـع أنـوار الـمـنـزل عـنـد شـروق الـشـمـس أو إضـاءة بـعـض الأضـواء الـرئـيـسـيـة عـنـد غـروبـهـا كـمـا أنـه يـقـوم بـفـتـح الـبـاب تـلـقـائـيـاً وغـلـقـة تـلـقـائـيـاً عـنـدمـا يـشـعـر بـأحـد الأفراد الـمـنـزل.

محافظ قنا يشهد احتفالات قصر ثقافة قنا بأعياد الطفولة