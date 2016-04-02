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الرئيس الموريتانى يجرى تعديلا وزاريا على حكومة المهندس يحيى ولد حدمين

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الرئيس الموريتانى يجرى تعديلا وزاريا على حكومة المهندس يحيى ولد حدمين الرئيس الموريتانى يجرى تعديلا وزاريا على حكومة المهندس يحيى ولد حدمين

>أجرى الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز تعديلا وزاريا طفيفا على حكومة المهندس يحيى ولد حدمين.

وأعلنت الرئاسة الموريتانية، فى بيان نشر فى وقت متأخر من الليلة الماضية، أنه بموجب مرسوم صادر اليوم وباقتراح من الوزير الأول تم تعيين السادة كل من آمال بنت مولود وزيرة للإسكان والعمران والاستصلاح الترابى، و أحمد سالم ولد عبد الرؤوف وزيرا للتجهيز والنقل، و محمد عبد الله ولد اداعه وزيرا للمياه والصرف الصحى، ومحمد الامين ولد الشيخ زيرا للثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمى باسم ، وهاوا تانديا وزيرة للعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدنى، وزينب بنت اعل سالم وزيرة أمينة عامة للحكومة.
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مصر 365

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