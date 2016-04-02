لجنة من هندسة طنطا تعاين اليوم الجدار المنهار لكوبرى "المحلة ـ كفر الشيخ"

تتوجه صباح اليوم السبت لجنة من كلية هندسة طنطا برئاسة الدكتور عماد عتمان عميد الكلية أستاذ الإنشاءات المدنية تضمن عدد من أساتذة الكلية لمعاينة كوبرى نمرة البصل بطريق المحلة كفر الشيخ الدولى أعلى مصرف الهياتم والذى شهد حدوث شروخ أسفل الكوبرى وانهيار جدار"الدبش" المقام على ارتفاع 8 أمتار مرتين.

يأتى ذلك بناء على تكليف من اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية لمعاينة الكوبرى وإعداد تقرير عنه لبيان مدى مطابقته للمواصفات من عدمه وفى حالة ثبوت عيوب جوهرية سيحال الأمر للنيابة العامة للتحقيق.

يذكر أن الكوبرى تم إسناده لشركة النيل للطرق والكبارى التابعة لهيئة الطرق والكبارى بوزارة النقل

كانت لجنة من هيئة الطرق والكبارى قد قامت بمعاينة الكوبرى بناء على توجيهات الدكتور جلال السعيد وزير النقل.

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