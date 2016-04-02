مصادر: طرح 100 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل بالمدن الجديدة الشهر الجارى

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، أنه من المقرر أن يتم طرح الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعى خلال الشهر لجارى.

وأضافت المصادر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الإعلان الثامن يتضمن أكثر من 100 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل، لافتة إلى أن الوحدات ستكون فى كافة المدن الجديدة بما فيها مدن الصعيد.

> وأكدت المصادر أنه تم الانتهاء من حصر الوحدات المنفذة والجارى تنفيذها فى كافة المدن لإدراجها فى الإعلان الجديد، مشيرة ألى أن أهم شروط حجز الوحدات السكنية هى ألا يكون المتقدم قد حصل على أى دعم من الدولة قبل ذلك سواء فى صورة وحدة سكنية أو قطعة أرض.

وأوضحت المصادر، أن أهم المدن التى سيتضمنها الإعلان الثامن "أكتوبر والشروق والعبور وبدر وأسيوط الجديدة والسادات والعاشر من رمضان و15 مايو".

فيما أكد المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر أنه سيتم تنفيذ نحو 100 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، حيث تم البدء فى تنفيذ أكثر من 40 ألف وحدة حالياً، كما تم إسناد جزء آخر، وتخطيط باقى الوحدات تمهيداً لإسنادها لإحدى شركات المقاولات للتنفيذ.

وبشأن الوحدات السكنية التى يتم تنفيذها حالياً، قال المهندس عصام بدوى، إنه يتم تنفيذ 7128 وحدة سكنية، ومن المقرر تسليمها خلال العام الحالى، كما أنه تم الانتهاء من تخطيط 93000 وحدة، وتم إسناد حوالى 33000 وحدة منها.

وأوضح أنه فى الوقت نفسه تم تخطيط وتصميم الطرق الخاصة بهذه الوحدات، والإعداد لطرح أعمال المرافق الخاصة بها، مشيراً إلى أن هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين على الحجز بوحدات الإسكان الاجتماعى بمدينة 6 أكتوبر، لافتاً إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان سبق وقرر استيعاب جميع من انطبقت الشروط عليهم فى مشروع دهشور، ولم يحصلوا على وحدات، وعددهم نحو 51000 حاجز، على أن يتم الانتهاء من وحداتهم بعد عام.

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