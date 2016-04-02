«طرق دبي» تفتتح تقاطعاً سطحياً يربط شارعي عمان والجزائر

تفتتح هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم التقاطع السطحي المحكوم بإشارات ضوئية الذي يربط شارع عمان مع شارع الجزائر بمنطقة المحيصنة 2 في إطار مشروع الطرق الشاملة في هذه المنطقة، مما يساهم في تسهيل حركة المرور بتلك المنطقة المهمة المزدحمة نظراً لقربها من سكن العمال بالمنطقة.

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات في دبي إن التقاطع السطحي الرئيسي المحكوم بإشارات ضوئية هو جزء من مشروع الطرق الشاملة بمنطقة المحيصنة 2 وتم إنشاؤه بديلاً عن الدوار الذي كان قائماً بتلك المنطقة، بعد عمل التوسعة اللازمة للطريق على شارعي عمان والجزائر.

خطة متكاملة

وأوضحت بن عدي أن نسبة الإنجاز بالمشروع ككل تتجاوز 95%، ومن المخطط افتتاح المشروع بالكامل خلال الأسبوع الأخير من شهر إبريل، وأن المشروع يتضمن إنشاء طرق بطول 3 كيلومترات، بواقع 3.87 كيلومترات توسعة للطرق الرئيسة، و9.79 كيلومترات من الطرق المجمعة، و8.15 كيلومترات من الطرق الواصلة، و9.19 للطرق المحلية، مؤكدة أنه انطلاقا من حرص هيئة الطرق والمواصلات على سلامة مستخدمي الطريق، وضعت خطة متكاملة بشأن المشروع لتزويد المناطق السكنية بالطرق وبخدمات البنية التحتية مثل شبكات انارة الطرق وشبكات تصريف مياه الأمطار لضمان انسيابية حركة السير حسب مواصفات الطرق الدائمة من حيث معايير التصميم الهندسي ودرجة استواء السطح والأسفلت، وتوفير الإنارة الكافية طبقاً للسرعة التصميمية للطريق، بما يحقق السلامة المرورية لمستخدميه، بزيادة السعة المرورية للطرق المتاحة لتفادي أي ازدحامات، كما قامت الهيئة أيضاً بالتواصل مع جميع سكان المنطقة المتأثرة بأعمال المشروع وتزويدهم بالمعلومات الضرورية عن المشروع مع أرقام هواتف المقاول والاستشاري للتواصل المباشر في حال وجود أية متطلبات أو شكاوى لحلها في إطار جهود الهيئة لإسعاد الناس.