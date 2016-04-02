أمطـار ورياح قوية ومركز الأرصــاد يتوقع التحسّن مساء اليوم

استمر سقوط الأمطار أمس منذ الساعات الأولى على أغلب مناطق الدولة وبقيت الأجواء الغائمة والممطرة لفترات طويلة حيث حجبت السحب الكثيفة أشعة الشمس وكانت الرياح شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا خاصة فوق البحر وكانت مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، وظل البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ونتيجة لتأثر الدولة بمنخفض جوي عابر من الغرب في اتجاه الشرق والذي أدى إلى تكاثر السحب على أغلب مناطق الدولة خاصة المناطق الغربية والشمالية والساحلية والجزر سقطت أمس أمطار خفيفة ومتوسطة وغزيرة أحيانا على أغلب المناطق، كما أدت الرياح الشمالية إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بنحو 4 درجات في بعض المناطق.

ووفق المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل يقل تأثر الدولة بهذا المنخفض العابر تدريجيا اعتبارا من مساء اليوم مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار مختلفة الشدة وعلى فترات متقطعة.

وعزا المركز الوطني للأرصاد الجوية حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الدولة منذ يوم الخميس الماضي إلى عبور منخفض من المنخفضات السيارة قادما من الغرب إلى الشرق ومع تعمقه نسبيا في منطقة شبه الجزيرة العربية أدى إلى سحب كميات كبيرة من بخار الماء من جنوب البحر الأحمر لتتدفق السحب إلى معظم مناطق الدولة تخللتها السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار متفرقة ومختلفة الشدة.

ويتوقع المركز استمرار تزايد السحب اليوم خاصة على المناطق الغربية والشمالية في فترة النهار ليبدأ التحسن التدريجي في المساء وصباح الأحد إذ تقل فرصة سقوط الأمطار على معظم المناطق باستثناء المناطق الجنوبية.

وسجلت المحطات الأرضية كميات الأمطار حتى الساعة الثالثة من عصر يوم أمس بواقع: 15.2 ملم في غياثي، 12.3 ملم في الغربية، 11.2 في حرس حدود الجزيرة، 9.6 ملم في أريلة، 6.3 ملم في جبل الظنة، 5 ملم في جزيرة الريم وجبل ينس والأريام والرويس وابوالأبيض، و4 ملم في البطين صير بني ياس ورأس الخيمة وفلج المعلا، و3.5 في غميسة بالغربية ومطاري الشارقة ودبي ودلما وأبوظبي، وأقل من 2 ملم في عجمان ودبي والفجيرة، فيما سقطت أمطار مختلفة الشدة على معظم المناطق الغربية ومدينة خليفة ومنطقة المصفح وبعض المناطق الشمالية.

حيطة وحذر

ودعا المركز الوطني بضرورة أخذ الحيطة والحذر من انخفاض مدى الرؤیة الأفقیة بسبب الغبار والأتربة المثارة ومع سقوط الأمطار ونصح بعدم ارتیاد البحر أو ممارسة الرياضات البحرية أو السباحة خلال تلك الفترة بسبب ارتفاع الموج.

ويعد أبريل أحد اشهر الفترة الانتقالية الأولى (الربيع) ما بين فصلي الشتاء وفصل الصيف، وتتميز هذه الفترة باختلاف وسرعة تغير الأنظمة الضغطية الجوية في الطبقات السفلى من الغلاف الجوي، تؤدي إلى اضطرابات وتغيرات سريعة في عناصر الطقس والأحوال الجوية وإن تأثير المرتفع الجوي السيبيري يضعف بوجه عام خلال هذا الشهر، ويسود تأثير المنخفضات الموسمية مثل امتداد منخفض السودان الموسمي من جهة الغرب وكذلك المنخفض الهندي الموسمي من جهة الشرق، وخاصة خلال النصف الثاني من الشهر.

درجات الحرارة

وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة ما بين 26 ـ 29 درجة للعظمى وبين 17 ـ 21 درجة مئوية للصغرى في المناطق الداخلية، وبين 24 ـ 27 درجة للعظمى و17 ـ 21 درجة للصغرى في المناطق الساحلية، وتتراوح الدرجات العظمى بين 17 ـ 20 درجة للعظمى وبين 10 ـ 16 درجة للصغرى في المناطق الجبلية.

أجواء فرح في عجمان ورأس الخيمة

شهدت عجمان منذ ليلة الخميس الماضي هطول امطار تراوحت ما بين بسيطة ومتوسطة، وتواصل سقوطها الى مساء امس، واصبحت الاجواء لطيفة مما جعل غالبية السكان تتوجه الى الشاطئ ومنطقة المارينا باسرهم للاستمتاع بالأجواء الجميلة، وأكدت شرطة عجمان أن الاحوال المرورية تسير على ما يرام ولم تقع حوادث مرورية بليغة بسبب هطول زخات المطر، ومن جهتها اكدت دائرة البلدية والتخطيط، عمل فرق الطوارئ في سحب مياه الامطار التي تجمعت في مناطق متفرقة في الامارة بهدف تسهيل حركة السير والمرور.

وصرح العقيد علي حميد المسيبي مدير ادارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان، بعدم وقوع حوادث مرورية بليغة بسبب هطول الامطار المتواصلة منذ مساء امس الاول كما لم تتأثر الحركة المرورية بسقوط الامطار.

ومن جانبها أكدت دائرة البلدية والتخطيط على عمل فرق الطوارئ في عملية إزالة آثار مياه الامطار من الشوارع الرئيسية والفرعية في المناطقة التي تأثرت وذلك منذ فجر أمس، ومواصلة عمل الفرق

على مدار اربع وعشرين ساعة للإشراف على عمل آليات ومكائن شفط مياه الامطار الموزعة في احياء المدينة، كما يتلقى مركز التواصل التابع للدائرة ملاحظات وشكاوى الجمهور على مدار الساعة لتقديم الخدمات المطلوبة.

وانتهز السكان يوم العطلة للخروج والاستمتاع مع اسرهم وذويهم على امتداد شاطئ عجمان ومنطقة المارينا حيث هطول زخات من الامطار الخفيفة.

رأس الخيمة

وشهدت إمارة رأس الخيمة هطول أمطار متوسطة، منذ ساعات الصباح الأولى من يوم أمس، دفعت الأهالي إلى التوجه لكورنيش القواسم والمناطق البرية للاستمتاع بالأجواء الربيعية، فيما تراجعت حركة الصيد بفعل ارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر.

واستغلت العائلات قضاء عطلة المدارس ونهاية الأسبوع مع أصدقائهم وأفراد أسرهم على كورنيش القواسم الذي يعد مقصداً للعائلات والشباب في ظل توفير المساحات الخضراء وأماكن للتريض وأخرى للدراجات ومواقف للسيارات كونه قلب مدينة رأس الخيمة ويعد متنفساً طبيعياً أمام الجميع.

وشهدت المناطق البرية الجبلية والمفتوحة في مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة إقبالاً كبيراً من العائلات من داخل الإمارة وخارجها، للاستمتاع بالطبيعة الخلابة والأجواء الرائعة عقب هطول الأمطار خاصة مع عطلة المدارس ونهاية الأسبوع، وأمضى المواطنون والمقيمون في المناطق البرية المفتوحة أوقاتاً ممتعة بين أحضان الجبال العالية والأجواء الليلية المنعشة، والتمتع بتحول ألوان الرمال الصفراء إلى لوحة طبيعية عقب نمو الزهور والأعشاب البرية، والتي باتت تمثل حديقة مفتوحة للزوار سواء من داخل أو خارج الإمارة.

تحذير

وكانت سلطات حرس السواحل قد حذرت صيادي رأس الخيمة من الخروج للبحر في رحلات الصيد اليومية خلال اليومين الماضيين نتيجة لارتفاع الأمواج البحرية وشدة الرياح. من جانبها بادرت دائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة، إلى التعامل الميداني مع تجمعات مياه الأمطار و«البرك» التي تشكلت في بعض طرق الإمارة وأمام مساكن الأهالي والمحال التجارية بتوجيه آلياتها للتعامل المباشر مع تلك التجمعات.

أكد صيادون من رأس الخيمة أن النسبة الأكبر من أبناء المهنة لم يخرجوا لرحلات الصيد اليومية، حيث اقتصرت عمليات الصيد فقط على الرحلات التي لا تبعد عن الشاطئ، ما أدى لتراجع كميات الأسماك الموردة لأسواق الإمارة، والتي شهدت ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار مقارنة باليومين الماضيين بحسب تجار في سوق المعيريض.

10 دوريات وصهاريج لسحب المياه في أم القيوين

هطلت صباح امس أمطار غزيرة ومتوسطة في أم القيوين ولفترات متفاوتة ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتجمع بسيط لمياه الأمطار في بعض الأحياء السكنية المنخفضة والدوارات والطرقات والتي سارعت دائرة الاشغال الى شفط المياه المتراكمة خاصة في عدد من الطرق والدوارات، ولا تزال السماء غائمة ما يبشر بهطول أمطار خلال الساعات المقبلة.

وأكد مصدر مسؤول بإدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين أن غرفة العمليات لم تتلق أي بلاغات تفيد بوقوع حوادث مرورية بسبب الامطار، كما أنه تم توزيع 10 دوريات على كافة طرق الامارة الخارجية والداخلية بهدف تنظيم الحركة المرورية .

تجهيز المضخات

من جانبه اكد العقيد حسن بن صرم مدير ادارة الدفاع المدني بأم القيوين استعداد فرق وطوارئ ادارة الدفاع المدني لتقلبات الاجواء حيث تم تجهيز المضخات وصهاريج المياه وتشكيل الفرق لسحب المياه في حال هطول الامطار بكثافة ولتلافي اي حوادث أو مفاجآت قد تحدث في مثل تلك الظروف، مناشدا السائقين بضرورة توخي الحيطة والحذر عند القيادة من مفاجآت الطريق، مبينا انه لم ترد الى غرفة العمليات أي بلاغات تفيد بوقوع حوادث داخل الامارة.

من جهته اكد مصبح حميد مدير دائرة الاشغال في أم القيوين على جاهزية الدائرة لشفط مياه الامطار وأنه تم تنظيم دوريات مزودة بعمال الدائرة وتناكر سحب المياه في مختلف طرق الإمارة والأحياء السكنية المنخفضة لشفط المياه وللحيلولة دون تراكمها من خلال تجهيز مكائن الشفط والتناكر والعمال الذين انتشروا في مختلف أنحاء الإمارة استعدادا لسحب المياه من الدوارات ووسط الطرقات لما يشكله تجمع المياه من خطورة على السائقين.